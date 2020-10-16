Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir." ifadelerine yer verildi.