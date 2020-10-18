Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK mücadelesi 1-1 sona erdi.

3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Amilton'un sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Sidney Sam, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahasını sağ çaprazdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in ortasında Naldo'nun ceza sahası içinden şutunda, top üst direkten döndü.

22. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin şutunda top direğe çarptı.

54. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.

67. dakikada Podolski, rakip ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullandı. Alman futbolcunun direkt kaleye şutunda kaleci Günay Güvenç, topun ağlarla buluşmasına müsaade etmedi.

70. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Enver Cenk Şahin'in ceza sahası sağ çaprazından ortasında Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top, filelere gitti. Ancak yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu hakem Koray Gençerler, golün geçerli olduğuna işaret etti: 1-1.

88. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top üst direkten dışarıya çıktı.

Gaziantep FK'den Mirallas ile Morais'in, Fraport TAV Antalyaspor'dan Sidney Sam ile Ufuk Akyol'un kırmızı kartla oyun dışı kaldığı ve her iki takımın dokuzar kişi tamamladığı karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.