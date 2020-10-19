Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Son iki lig maçından bir puan çıkaran G.Saray, bugünkü Alanyaspor maçına hazır. Ligde son oynanan Kasımpaşa mücadelesi sonrası kadrosunda rotasyona gitmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, son üç taktik idmanında da farklı on birlere görev vererek bütün ihtimalleri değerlendirdi. Etebo, Saracchi, Taylan ve Emre Akbaba millî arada iyileşip takıma dönerken, Norveç Millî Takımı ile üç maça çıkan ve yorgunluk ağrıları olan Omar’ın durumu belirsiz.

İki yıldız kulübeye

Orta sahada Emre Kılınç, Taylan ve Etebo’yu düşünen Fatih Hoca son idmanda da sağ kanatta Emre Akbaba’yı kullandı. Maç saatine kadar net kadroyu açıklamama kararı kalan Terim eğer bu hâliyle takımını sahaya sürerse Kasımpaşa maçı sonrası çok eleştirilen Belhanda ve Feghouli ikilisi zorlu mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Terim takıma “Lige başladığımız oyundan son haftalarda uzaklaştık. Kayıp lüksümüz yok” dedi.

‘Ben hazırım’

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri için ülkesi Kolombiya’ya giden ve bir buçuk gününü yollarda geçen Radamel Falcao, Alanyaspor maçında oynamak istediğini söyledi.