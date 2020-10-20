Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın Yunan takım arkadaşı Dimirios Pelkas'ın adını unutup ona Yunanistan diye seslenmesinin yankıları sürüyor.

Yıldız futbolcunun yaptığı bu gaf sonrası sarı lacivertliler, resmi sosyal medya hesabı üzerinden iki futbolcunun birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylatı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

MAÇTAN SONRA YAPTIĞI GAFI ANLATTI

Ozan Tufan, yaşanan olayı maçın ardından "Maçta çok enteresan bir şey oldu, çok hoş bir durum değildi. Pelkas'ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an" şeklinde anlatmıştı.

26 yaşındaki futbolcunun anlattığı anektod, o sırada takım arkadaşlarının kahkahalarla gülmesine neden olmuştu.