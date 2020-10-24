Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor’un gruplara kalamadan Avrupa maceralarını noktalamalarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir, Avrupa Ligi’nde de Sivasspor’un ilk haftayı mağlubiyetle kapatması, Türkiye’yi iki basamak birden aşağı çekti. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında İskoçya’nın gerisine düşerek 13. sıraya geriledi. Sezon bitiminde Türkiye 10. sıraya çıkamadığı takdirde, lig şampiyonu önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.

Bu sene 33’üncüyüz

Türk ekiplerinin Avrupa’daki form düzeyi son yıllarda bir hayli düşerken, bu sezon iyice dip yaptı. Galatasaray’ın 3, Beşiktaş’ın 2, Alanyaspor’un 1 karşılaşmayla erken veda ettiği Avrupa’da yoluna devam edecek Başakşehir ile Sivasspor da birer karşılaşmayı geride bıraktı. Türk ekipleri, yaptıkları 8 müsabakada sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu sonuçlarla an itibarıyla sadece 1,9 ülke puanı toplayabilen Türkiye, UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada bulunuyor.

Transfer harcamaları

Türkiye: 33,24 milyon avro

İskoçya: 24,48 milyon avro

Danimarka: 5,61 milyon avro

Ukrayna: 1,45 milyon avro

Ülke puan sıralaması

10 - Avusturya 31.825

11 - Ukrayna 29.500

12 - İskoçya 29.375

13 - Türkiye 28.900

14 - Danimarka 27.375