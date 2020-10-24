Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altay Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Altınordu maçı öncesinde 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 15 kişide koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapan siyah-beyazlılarda vaka sayıları arttı. Altay yaptığı açıklamada 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide pozirif vakaya rastlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.