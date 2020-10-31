Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan Yıldırım Futbol Akademi çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları, Medicana Bursa Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinden yararlanacak. İş birliği protokolü Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı ile Sercan Yıldırım tarafından imzaladı. Karşılıklı işbirliği içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Karşı, "Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Bursa’ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse güçlü hekim kadrosuna sahibiz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Sporun ve sanatın her zaman yanındayız. Özellikle sporcu çocuk sağlığı konusunda büyük hassaiyet göstermekteyiz" dedi.

Sercan Yıldırım ise, "Sercan Yıldırım Futbol Akademi üyelerin ayrıcalıklı sağlık hizmetinden yararlanacak olmaları bizim için çok değerli. Spordan önce çocukların sağlığına çok önem veriyoruz. Medicana Bursa Hastanesi önderliğinde çocuklara psikolog beslenme ve diyet uzmanı çocuk kardiyolojisi gibi konularda destek sağlayacakları için de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum“ şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından protokole imzalar atıldı. Protokolün ardından Sercan Yıldırım ve tüm akademi antrenörleri önlem açısından korona virüs testini gerçekleştirdi.