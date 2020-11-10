Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Arda Turan, Galatasaray formasıyla dokuz yıl aradan sonra gol atmanın coşkusunu, gururunu ve duygusallığını yaşıyor. Ama Arda’nın takıma katkısı bu golden çok daha fazlasını ifade ediyor. Arda’nın ikinci baharı, geçtiğimiz sezonun devre arasından beri onu sarı-kırmızılılara geri getirmek için çaba sarf eden Fatih Terim’i de ayrıca mutlu ediyor. İşte 33 yaşındaki yıldızın yuvasına döndükten sonra oyuncu, ağabey, kaptan figürü özellikleriyle yaptıkları:

Havayı değiştirdi

∂ Arda, yaklaşık iki yıl yüksek tempoda futboldan uzak kaldıktan sonra yavaş yavaş ritim bulurken belki her maçta süre alamıyor, ya da şans bulduğu her karşılaşmada skora katkı sağlamıyor. Ancak takım içinde üstlendiği rol sadece teknik heyeti değil takım arkadaşlarının da yüzünü güldürüyor. Yabancı ve yerli oyunculara aynı mesafede yaklaşan Arda, zaman zaman oluşan grupları birleştirdi.

Düşeni kaldırdı

∂ Yedek kalan, eleştirilen isimlere hep moral olarak destek vererek yanlarında oldu ve bu sayede psikolojik olarak daha da düşmelerinin önüne geçti. Kendi neşesini arkadaşlarına yansıtarak en yoğun çalışmalar sırasında bile herkesin yüzünün gülmesini sağladı. Belki de en büyük katkısı bu sezon bambaşka bir görünümle sezona giriş yapan Belhanda’ya oldu. Faslı oyuncu ile kurduğu yakın dostluk sayesinde ona hep destek verdi. En zor zamanlarında eleştiri okları üzerindeyken tekrar ayağa kalmasını sağladı.

Belhanda’ya terapi

∂ Belhanda da bu yüzden attığı gollerden sonra en büyük sevincini hep Arda ile paylaştı. Genç oyuncular ile de sık sık sohbet eden kaptan, kendi tecrübelerini paylaşarak onlara yol gösteriyor. Ayrıca Fatih Terim’in saha içindeki gözü kulağı olan Arda, bu sayede teknik heyetin de yükünü hafifletmeye çalışıyor. Ortaya çıkan bu tabloya bakınca Fatih Terim çok isteyip evine geri döndürdüğü eski öğrencisi konusunda haklı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Taylan niye yok?

Galatasaray’ın Sivasspor deplasmanında aldığı galibiyetin gizli mimarlarından biri de Taylan Antalyalı oldu. 90 dakika sahada kalan Taylan, %95’lik isabetli pas oranın yanı sıra, beş ikili mücadele, iki top çalma ve 12 sahipsiz top kazanma ile sarı-kırmızılıların defansif yükünü çeken isim oldu. Taraftarlar, bu sezon gösterdiği harika performansa rağmen millî takıma çağrılmamasına tepki gösterirken “Taylan niye yok?” mesajlarını Şenol Güneş’i etiketleyerek paylaştı. Feghouli de Twitter’da ‘’Taylan millî takım’’ yazarak yanına da göz ifadesi ekledi. Cezayirli yıldıza, Taylan da gülerek cevap verdi.

Üç haftada zirveye!

Ligde bocaladığı dönemde en çok eleştirilen takımların başında gelen Galatasaray, yarıştaki rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendirip arayı kapattı. Üç maç üst üste kazanan Fatih Terim’in takımı yeniden zirvenin ortağı oldu. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşında alınan 1-0’lık galibiyet sonrası “Sadece sonuçtan memnunum” diyen Terim’in öğrencileri geçen akşam aldıkları skorun yanı sıra oynadıkları futbolla da hocalarının yüzünü güldürmeyi başardı.