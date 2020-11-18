Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Yine bir millî ara, yine Aslan için bir kâbus! Galatasaray, Erzurum, Ankaragücü ve Sivas karşısında aldığı galibiyetlerle yakaladığı çıkışı bu hafta da Kayserispor karşısında sürdürmek istiyordu ki, üst üste kötü haberler geldi. Önce Norveç Millî Takımı’nda olan Omar’ın ardından da Hollanda’da bulunan Ryan Babel’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kongo Millî Takımı’nda bulunan Luyindama’nın sakatlandığı ve en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Cimbom, arka arkaya gelen kötü haberlerin daha şokunu atlatamamışken dün de İstanbul’daki üç oyuncunun testlerinin pozitif olduğu resmî siteden duyuruldu.

Tek teselli Saracchi

Bu isimlerden birinin Arda Turan olduğu, oyuncunun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlaşıldı. Diğer iki isim resmî olarak açıklanmadı ancak onların da Faslı yıldız Younès Belhanda ile kaleci Okan Kocuk olduğu öğrenildi. Tam düzelmeyen Falcao'nun Kayserispor karşında forma giyip giymeyeceği kesinleşmezken, Etebo da millî takımda sakatlandı. Fatih Terim, tamı tamına sekiz önemli oyuncusundan mahrum kaldı. Tek teselli sakatlığı hızla düzelen Saracchi'nin dün idmana çıkması oldu.

Barça unutmadı

Koronavirüse yakalanan Arda Turan, test sonucunun pozitif olduğunu açıklamasının ardından eski kulübü Barcelona resmî hesabından ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayımladı. Arda’nın öksürük, ateş ve hâlsizlik gibi semptomlar gösterdiği için tedavisine evde değil hastanede devam edileceği öğrenildi.

FLORYA’DA PANİK

Kırmızı alarm

∂ Gelen üç pozitif vaka haberinden sonra dün sabah Florya’da âdeta kırmızı alarm verildi. Sabah yapılması planlanan antrenman akşama kaydırılırken tesisler baştan aşağı dezenfekte ettirildi. Ayrıca bu sabah bütün takıma ve çalışanlara yeniden test yapılması kararlaştırıldı.

KEYİFSİZ İDMAN

Sakatlıklar ve pozitif vakalar sebebiyle birçok oyuncusundan mahrum olan G.Saray dün eksik çalıştı. Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Saracchi'nin idmana çıkması moral olurken, millî takım kampından dönen Martin Linnes takımla çalıştı.