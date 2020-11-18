Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı öncesinde korona virüs testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Adanaspor Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,” Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.