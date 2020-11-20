Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Avrupa ve dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu ifade ederek, "İslamofobiye ve İslam karşıtlığına onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. Aksine onu iyilikle yatıştırmalı ve susturmalıyız" diye konuştu.

32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'nden de bir ayeti takipçilerine paylaştı.