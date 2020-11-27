Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak'ın yerine iki hafta önce göreve getirilen Teknik Direktör İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sabah saatlerinde Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber de sosyal medyadan istifa ettiğini bildirdi.