Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı ile iki haftalık kısa zaman diliminde hasretlikler bitti. Üç puan özlemi, deplasman galibiyeti ve iki maç üst üste kazanma. Bunlar Trabzonspor’un üzerindeki kara bulutları dağıtmasını sağlayan gelişmelerdi. İstatistiklere büyük önem veren ve analiz konusunda farkı her gittiği yerde hissedilen Abdullah Hoca, bordo-mavililerde ezberleri bozdu. Pozitif rakamlar azaldı ama sonuçta kazanan bir takım vardı ortada.

Topu da veriyor

BB Erzurumspor maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibinin şutlarına bakıldığında deneyen ama karavanası bol bir takım görüyoruz. 11 şutta sadece 3 isabet sağlanırken bunlardan birisi golle sonuçlandı. Son Ankaragücü mücadelesinde ise 8 şutta yalnızca bir kaleyi bulan şut vardı ki o da gol oldu. Topla oynama da üstünlük söz konusu değildi. Erzurum mücadelesinde yüzde 47’de kalan Fırtına, A.Gücü’ne karşı ise yüzde 50 topla oynadı.

Savunma sigortalandı

Avcı’nın belki de en dikkat çeken etkisi savunma güvenliği oldu. Bordo-mavililerin kalesinde iki maçta da gol görmemesi ilerisi adına umut verdi.