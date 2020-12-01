UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında B Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ev sahibi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada da Manor Solomon'un golleriyle 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye çıkartarak averajla 2. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.
İki takım arasında grupta İspanya'da oynanan ilk maçı da Shakhtar 3-2'lik skorla kazanmıştı.
Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i yine yendi
01.12.2020 - 23:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. Ukrayna ekibi rakibini deplasmanda da 3-2 yenmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında B Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ev sahibi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada da Manor Solomon'un golleriyle 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Etiketler : Shakhtar Donetsk,Real Madrid,şampiyonlar ligi,
750370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/750370.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
9
7
2
0
16
23
02
GALATASARAY A.Ş.
10
6
2
2
9
20
03
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
2
2
7
20
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
9
5
1
3
0
16
05
KASIMPAŞA A.Ş.
10
4
3
3
3
15
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
10
3
5
2
6
14
08
GÖZTEPE A.Ş.
9
3
5
1
6
14
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
10
4
2
4
1
14
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
9
3
3
3
3
12
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
9
3
3
3
-2
12
12
YENİ MALATYASPOR
9
3
3
3
-2
12
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
14
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
10
2
4
4
-5
10
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
9
2
3
4
-4
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
9
2
2
5
-6
8
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
9
1
3
5
-8
6
20
GENÇLERBİRLİĞİ
9
1
2
6
-10
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş - Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe - Hes Kablo Kayserispor
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Gençlerbirliği - Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor - Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük - Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
11
7
2
2
6
23
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
6
3
2
9
21
03
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
04
ADANA DEMİRSPOR
10
5
3
2
10
18
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
10
5
3
2
8
18
06
TUZLASPOR A.Ş.
10
5
3
2
1
18
07
ALTAY
9
5
1
3
7
16
08
GİRESUNSPOR
10
4
4
2
1
16
09
BURSASPOR
11
4
2
5
0
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
12
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
11
3
2
6
-1
11
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
11
2
4
5
-8
10
15
MENEMEN SPOR
9
2
3
4
-4
9
16
ANKARASPOR
10
2
2
6
-9
8
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
18
ESKİŞEHİRSPOR
11
0
4
7
-17
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
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Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Menemen Spor
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Istanbulspor 1 - 1 Giresunspor
28.11.2020 16:00
Akhisarspor 0 - 1 Ankaraspor
28.11.2020 19:00
Altay 3 - 1 Bursaspor
29.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Adana Demirspor
29.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
29.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Altinordu
29.11.2020 19:00
Yilport Samsunspor 2 - 0 Tuzlaspor A.ş.
30.11.2020 18:00
Adanaspor - Beypiliç Boluspor
30.12.2020 16:00
Adanaspor - Beypiliç Boluspor