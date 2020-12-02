Sakaryaspor’da yarın Elazığspor’la oynanacak maç öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde 10 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesi kulüpten yapılan açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan 10 oyuncu ile temaslı 11 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi. Toplamda 21 futbolcunun karantinada olduğu Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, “Elazığspor maçı için yapılan koronavirüs testi sonucunda 10 oyuncumuz pozitif çıkmış ve karantinaya alınmıştır. 11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs nedeniyle Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı
02.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakaryaspor'da, yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesinde yapılan koronavirüs testinde 10 futbolcunun testinin pozitif çıktı. Pozitif vakalarla birlikte temaslı olan 11 futbolcunun da aralarında olduğu 21 oyuncu karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sakaryaspor,koronavirüs,
750492 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/750492.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
9
7
2
0
16
23
02
GALATASARAY A.Ş.
10
6
2
2
9
20
03
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
2
2
7
20
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
9
5
1
3
0
16
05
KASIMPAŞA A.Ş.
10
4
3
3
3
15
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
10
3
5
2
6
14
08
GÖZTEPE A.Ş.
9
3
5
1
6
14
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
10
4
2
4
1
14
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
9
3
3
3
3
12
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
9
3
3
3
-2
12
12
YENİ MALATYASPOR
9
3
3
3
-2
12
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
14
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
10
2
4
4
-5
10
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
9
2
3
4
-4
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
9
2
2
5
-6
8
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
9
1
3
5
-8
6
20
GENÇLERBİRLİĞİ
9
1
2
6
-10
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş - Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe - Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği - Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor - Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük - Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
11
7
2
2
6
23
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
6
3
2
9
21
03
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
04
ADANA DEMİRSPOR
10
5
3
2
10
18
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
10
5
3
2
8
18
06
TUZLASPOR A.Ş.
10
5
3
2
1
18
07
ALTAY
9
5
1
3
7
16
08
GİRESUNSPOR
10
4
4
2
1
16
09
BURSASPOR
11
4
2
5
0
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
12
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
13
MENEMEN SPOR
10
3
3
4
-3
12
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
11
3
2
6
-1
11
15
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
11
2
4
5
-8
10
16
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
18
ESKİŞEHİRSPOR
11
0
4
7
-17
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
28.11.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Menemen Spor
28.11.2020 16:00
Istanbulspor 1 - 1 Giresunspor
28.11.2020 16:00
Akhisarspor 0 - 1 Ankaraspor
28.11.2020 19:00
Altay 3 - 1 Bursaspor
29.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Adana Demirspor
29.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
29.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Altinordu
29.11.2020 19:00
Yilport Samsunspor 2 - 0 Tuzlaspor A.ş.
30.12.2020 16:00
Adanaspor - Beypiliç Boluspor