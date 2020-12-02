Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor’da yarın Elazığspor’la oynanacak maç öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde 10 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesi kulüpten yapılan açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan 10 oyuncu ile temaslı 11 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi. Toplamda 21 futbolcunun karantinada olduğu Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, “Elazığspor maçı için yapılan koronavirüs testi sonucunda 10 oyuncumuz pozitif çıkmış ve karantinaya alınmıştır. 11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.