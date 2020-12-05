Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon en çok ses getiren transferlerden biriydi Mert Hakan Yandaş. Ancak beklenti ile sahadaki performans bir türlü istenilen düzeye gelmedi. Geride kalan 10 maçın 8’inde süre alan ve sadece bir gol atabilen orta saha oyuncusu, Denizlispor mücadelesine farklı bakıyor. Mert Hakan Yandaş, deyim yerindeyse bu mücadeleyi patlama maçı olarak görüyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un saha içinde daha fazla sorumluluk almasını istediği Yandaş “Çok daha farklı bir Mert Hakan izlettireceğim” diyerek iddiasını ortaya koyuyor.

Ritim yakalamalıyım

Denizlispor mücadelesinde on birde maça başlaması beklenen sarı-lacivertli isim “Sezon başında yaşadığım talihsiz sakatlık sonrası bir türlü ritmimi yakalayamadım. Şu anda bu eksikliğimi gidermeye çalışıyorum. Oynadıkça çok daha iyi olacağım, çok daha iyi bir Mert Hakan izleteceğim. Bir an önce takımımın başarısına katkı vermek ve süreklilik sağlamak istiyorum. Bundan sonra çok daha güçlü, çok daha çok isteyen ve takımı için elinden geleni sonuna kadar yapan, savaşan bir oyuncu olacağım” ifadelerini kullanıyor.

Erken bitirelim

Kanarya’nın hocası Erol Bulut, Denizli maçının taktik planını kafasında şekillendirdi. Maçta erken gol bularak sonuca gitmeyi hedefleyen Bulut mücadelenin başından itibaren rakibe pres yapıp hataya zorlamayı düşünüyor. Denizlispor’un 3-1 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Başakşehir maçının görüntülerini oyuncularına izleten Erol Hoca oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyor.

Perotti 2021’de

Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan ve tedavisine başlanan Diego Perotti’nin dönüş tarihi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, F.Bahçe’nin bay geçeceği 15. haftanın ardından Kasımpaşa maçıyla birlikte sahada olması bekleniyor.

Yük, Ozan Tufan’da

∂ Derbiden yaralı çıkan ve tamamen Denizlispor maçına odaklanan Kanarya’da kadroda değişim olacak. Sakat ve cezalılar sebebiyle savunma, orta saha ve hücum kurgusu değişecek. Defansta Serdar ile Caner yeniden on bire dönecek. Orta sahada cezalı Gustavo’nun yokluğunda Ozan Tufan’a yük binecek. Orta üçlü Ozan-Sosa-Mert’ten oluşacak. Hücum üçlüsünde ise Cisse ile Pelkas’ın yeri garanti gibi.

Valencia kadroda

Covid-19 sürecini atlatan Valencia, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ekvadorlu golcü, Denizlispor maçı kafilesinde yer alacak ve büyük oranda yedek soyunacak. Erol Bulut’un Valencia’yı sonradan oyuna alması yüksek ihtimal.