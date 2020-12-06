Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
15. dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ndao’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Melnjak’ın sol taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Meriah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
25. dakikada Sobiech ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndao’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Ndao’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Yannis Salibur’un rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.