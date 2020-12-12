Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelişiyle birlikte başlayan Beşiktaş'taki altyapı harekâtı giderek artıyor. Kulübün altyapısından yetişen Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesinden sonra ‘Kartal Yuvası'ndan çıkan oyuncular daha fazla gözükmeye başladı. Kaleye transfer yapılmadı ve genç file bekçileri Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'a güvenildi.

Hedef 2025

Rıdvan Yılmaz sol bekte formayı kaptı. Genç oyuncuların gelişiminden memnun olan yönetim, kontrat harekâtına başladı. Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra kadroda bulunan diğer genç oyuncular Erdoğan Kaya ile Kartal Yılmaz'ın da sözleşmelerinin uzatılmasına karar verildi. Sözleşmeleri 2023'te sona erecek olan dört oyuncunun kontratları 2025'e kadar uzatılacak.

Ücretlere de zam!

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla alınan bu kararla birlikte Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun yıllık ücretlerinde de iyileştirme yapılacak. İki oyuncu da şu anda kulüpten yılda 200 bin lira ücret alıyor.

Kurtuluş mektubu imzalandı

TBB ile işlem tamam

∂ Beşiktaş Kulübü, borçların yeniden yapılandırılması için resmen harekete geçti. Kulüpten KAP’A yapılan açıklamada finansal borçların yeniden yapılandırılması konusunda Türkiye Bankalar Birliği liderliğindeki konsorsiyumla iyi niyet mektubu imzalandığı duyuruldu.

İbra oylaması yapılacak

∂ Nihai anlaşmayla Beşiktaş'ın da Fenerbahçe gibi uzun vadeli bir borç ödeme anlaşmasına sahip olması bekleniyor. Öte yandan 23 Aralık'taki şirket genel kurulunda ibra oylaması da yapılacak. Geçen sene yapılan oylamada eski başkan Fikret Orman ibra edilmemişti.

TORUNOĞULLARI YOK

Yönetimde değişiklik

∂ Beşiktaş'ta 23 Aralık’ta yapılacak olan Futbol AŞ Olağan Genel Kurulu öncesi yönetim listesi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları ve Başkan Vekili Cenk Sümer listede yer almadı. Torunoğulları'nın dinlenmek istediği için yeni yönetimde yer almadığı öğrenildi.

DENETİM SÜRÜYOR

Rapora erteleme

∂ Siyah-beyazlı yönetim bir yıldan uzun süredir 2009-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ile ilgili özel inceleme yaptırıyor. Ancak incelemeyi yapan firma bir kez daha erteleme istedi. Gelen bilgiler göre raporun açıklanması en iyi ihtimale şubat ayını bulacak.