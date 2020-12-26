Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN-YALIMCAN SAPRYEL

Haftalar ilerledikçe ligde zirve yarışı kızışıyor, saflar daha da sıkılaşıyor. Son iki maçını kazanarak moral depolayan Trabzonspor, nefesini lider Alanya’nın ensesinde hissettiren Galatasaray’ı ağırlayacak. 2020’nin son dev maçı olma özelliğini taşıyan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Medical Park’taki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederek bu sezon İstanbul takımları karşısındaki ilk galibiyetini de almanın mücadelesini verecek. Galatasaray’ın hedefi ise bu zorlu maçı kazanarak zirveyi maç fazlasıyla da olsa ele geçirmek.

ZAFERE HÜCUM

Trabzonspor’u Galatasaray maçının heyecanı sardı. Ligde son iki maçını kazanarak yükselişe geçen bordo-mavili takım, sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak rakipleriyle arayı iyice azaltmak niyetinde. Karadeniz ekibi bu sezon geride kalan 14 haftadaki 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul ekiplerine karşı kötü gidişi G.Saray maçıyla birlikte durdurmayı planlıyor.

Baskın bir oyun

Bu kritik karşılaşmayı kazanmaları durumunda aradaki puan farkını üçe düşüreceklerini hatırlatan Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyetten başka bir şey düşünmemelerini istedi. G.Saray’ın savunmasında sıkıntılar yaşadığını ifade eden Abdullah Hoca, baskın bir oyun sergilemeleri gerektiğini söylerken özellikle orta sahada yoğun pres yapmalarını istedi. Avcı “Bu yarışta var olduğumuzu herkese göstereceğiz” dedi.

Hedef üçte üç

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi hâlinde bu sezon ilk defa üç maç art arda kazanmış olacak. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde son iki maçını kazanan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın, Galatasaray karşısında da kadroyu bozmayacağı, Rizespor ve Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkan 11'e görev vereceği öğrenildi.

Tam konsantrasyon

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularına “Skor ne olursa olsun 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. Bir anlık motivasyon kaybı pahalıya patlayabilir” uyarısında bulundu.

Djaniny’ye moral

Bordo-mavili formayla bu sezon sekiz maçta bir gol atabilen Djaniny ile bir görüşme yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı “Bu maçta gol atacağına inanıyorum” diyerek moral verdi. Afrikalı oyuncu da “Elimden geleni yapıyorum, bu maçta gol atmayı çok istiyorum” cevabını verdi.

FORVET KAOSU

Liderlik aşkına

∂ Galatasaray zorlu Trabzon deplasmanına liderlik parolası ile gitti. Göztepe galibiyetiyle Karagümrük yenilgisinin şokunu atlatan Aslan, ligin tepesinde yer alan Alanyaspor’u yerinden etmenin hesaplarını yapıyor. Abdullah Avcı yönetiminde son iki maçını da kazanan bordo-mavilileri âdeta öğrencilerine ezberleten Fatih Terim, motivasyon konuşmasında puan cetvelini göstererek galibiyetin liderliği getireceğinin altını çizdi.

Falcao iki ay sonra

∂ Sarı-kırmızılarda Diagne, ailesinde Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle tedbiren kadrodan çıkarıldı. Radamel Falcao yaklaşık iki ay sonra yaşadığı sakatlığı atlattı ve Trabzon maçının kadrosuna dâhil oldu ancak Kolombiyalı yıldızın maç ve kondisyon eksikliği bulunuyor. Teknik Direktör Fatih Terim bu yüzden ilk 11'de Oğulcan Çağlayan'ı başlatıp, Falcao'yu maçın gidişatına göre kullanmayı düşünüyor.

Nwakaeme’ye dikkat

∂ Fatih Terim hafta boyunca yaptırdığı idmanlarda oyuncularına Trabzonspor’un güçlü ve zayıf yanlarının analizlerini yaptı. Rakiplerinin teknik değerlendirmelerinden sonra bordo-mavililerin en etkisi ismi olarak ön plana Nwakaeme’yi çıkaran Terim, Omar’a özel bir görev verdi. Saha içinde Nijeryalı yıldıza sıkı markaj uygulamasını isterken Taylan’dan da sık sık alan kapatıp Omar’a yardım etmesi talimatını verdi.

Tek hedef galibiyet

Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı çalışmayla tamamlayıp özel uçakla Trabzon’a gitti. Sarı-kırmızılılarda son anda tedbir amaçlı kadrodan çıkarılan Diagne’nin yanı sıra sakat olan Babel ve Etebo ile izolasyon süreci süren bir isim daha kafilede yer almadı.

Marcao göreve

Karagümrük maçının son düdüğünün ardından rakip oyuncuya hareketi sebebiyle kırmızı kart gören Marcao, PFDK tarafından bir maçla cezalandırılmıştı. Cezasını Göztepe maçında çeken Brezilyalı oyuncu Trabzonspor maçında ilk on birde görevlendirilecek.