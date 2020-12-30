Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, eski oyuncusu Max Kruse’nin avukatlarıyla anlaşmaya vardı. Alman oyuncu koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada üç maaşının yatmamasını bahane ederek İstanbul’dan ayrılıp Union Berlin’e imza atmış peşinden de Fenerbahçe’ye 7,5 milyon avroluk dava açmıştı. Bunun üzerine sarı-lacivertliler de karşı atağa geçip Kruse’ye 18 milyon avroluk dava açmıştı. O dönemde Başkan Ali Koç “Max Kruse poker oynadı ama kaybedecek” açıklamasında bulundu.

Davalar çekiliyor

Sarı-lacivertli kulübün Kruse ile 5 milyon avro karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Kruse ile yapılan anlaşmayı resmî siteden duyuran ancak ödenecek para konusunda rakam telaffuz etmeyen sarı-lacivertliler “Hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibarıyla sulhen sonuçlandırılmıştır" açıklamasını yaptı. Yapılan anlaşma sonrasında davalar karşılıklı olarak geri çekilecek. Fenerbahçe 18 milyon avro, Kruse de 7,5 milyon avroluk davaları sonlandıracak.

Lemos dönüyor

Teknik Direktör Erol Bulut, Serdar Aziz’in hastalığı sebebiyle Kasımpaşa maçında stoperde yeniden Lemos-Tisserand ikilisine dönecek. Adale sakatlığını atlatan Uruguaylı stoper ayrıca geriden oyun kurma görevini üstlenecek.