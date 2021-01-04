Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-Smart kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aybars Hünalp’in ardından Türk spor basınının iki önemli ismi Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil de D-Smart ailesine katıldı. İki ünlü spiker, LaLiga ve İspanya Basketbol Liglerindeki maçların anlatımıyla ekrana gelecek.

İspanya futbol Ligi La Liga, Voleybol Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Futbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, NBA, FI ve Moto GP, Almanya Kupası ile Galatasaray ve Beşiktaş’ın hazırlık maçlarını sporseverlerle buluşturan D Smart, Aralık 2020’de Spor Kanalları Direktörlüğüne Aybars Hünalp’i getirerek önemli bir transfere imza atmıştı.



