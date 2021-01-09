Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’nin gerçekleşmesi zor hayali için geri sayım sürüyor. Alman asıllı Türk yıldız Mesut Özil, sarı lacivertlilerle prensip anlaşması yaptıktan sonra, İngiltere’ye geçerek Arsenal’le fesih işlemlerini de tamamladı. Londra’ya vedasını önceki gün sosyal medyadan duyuran yıldız on numara, Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu’yla gerçekleştirdiği video-konferansta “Her şey yolunda, geliyorum” müjdesini verdi.

Boğa gibi güçlü

Mesut Özil’in en geç önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek imzayı atması bekleniyor. Arsenal’le en son 7 Mart 2020’de sahaya çıkmasına rağmen antrenman kaçırmayan Mesut Özil’in fiziki olarak hazır olduğu, sadece maç eksiği bulunduğu biliniyor. Arsenal’den arkadaşları Mustafi, Sokratis ve Kolasinac, yaptıkları açıklamalarda Mesut’un bugün maça çıkacak güçte olduğunu belirtmişlerdi.

Sponsor coşkusu

Dünya yıldızı Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye maliyeti çok da düşük olmayacak. Ancak sarı lacivertliler bu yükü tek başına karşılamayacak. Mesut, Fenerbahçe için önemli bir gelirden feragat etse de ortada yıllık 5 milyon avro gibi bir ücret var. Yıldız oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldı. Mesut’un ödemesinde sponsor olarak devreye giren Puma, Exxen ve THY sarı-lacivertlilerin yükünü paylaşacak.

Sultanahmetli paylaşım

Mesut Özil'den dün Sultanahmet Camii temalı cuma paylaşımı geldi. Mesut, sosyal medya hesabından "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" diye cuma mesajı paylaşırken arka fonda İstanbul’un simgelerinden birini kullanması dikkati çekti.



