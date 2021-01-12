Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Ekrem Memnun ile görüşmelere başladı
12.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Ekrem Memnun,Galatasaray,
759413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/759413.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
17
8
4
5
3
28
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
17
6
6
5
4
24
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
6
4
7
3
22
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17
6
4
7
-4
22
13
KASIMPAŞA A.Ş.
17
6
4
7
-7
22
14
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
16
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
17
3
5
9
-11
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği - Karagümrük
16.01.2021 13:30
Konyaspor - Göztepe
16.01.2021 16:00
Başakşehir - Sivasspor
16.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Hes Kablo Kayserispor
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Trabzonspor
17.01.2021 13:30
Denizlispor - Atakaş Hatayspor
17.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
17.01.2021 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
18.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Erzurumspor
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Ankaragücü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor