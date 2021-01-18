Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

İlk düdükle birlikte rakip sahaya yerleşen taraf Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar ön alanda yaptığı pres sayesinde G.Saray'ın hücuma dengeli bir şekilde çıkmasına izin vermedi. Sergen Yalçın'ın ekibi kendi yarı sahasında pres yediği anlarda da isabetli paslaşmalarla savunmadan çıkmayı başardı. G.Saray'ın göbekteki üçlüsü Etebo, Taylan ve Belhanda da hücumla olan bağlantıyı sağlayamadı. Atiba'nın 33'te çizgiden çıkardığı top ile Marcao'nun hatalı geri pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in kötü vuruşu ilk yarının en akılda kalıcı anlarıydı.

Aslan çıkmadı

Aboubakar da Luyindama'nın tatlı sert markajı yüzünden etkisiz kaldı ilk 45'te. Sahanın en yaşlısı Atiba dokuz defa top kazanarak bu bölümün en iyisiydi. İkinci bölüme her iki takım da değişiklik yapmadan başladı. Taktik anlayışıyla hücumu neredeyse hiç düşünmeyen Galatasaray, ilerideki tek adamının da kırmızı kart görmesiyle iyice savunmaya gömüldü. N'Koudou, Mensah hamleleri yapan Sergen Yalçın'a cevap Babel ve Donk'la geldi.

Luyindama düştü

Luyindama'nın yaptığı iki hata da golle sonuçlandı. Kongolu oyuncu ilk gole kadar takımın en iyisi olarak öne çıkmıştı. Fatih Terim'in son 10 dakikadaki Emre Akbaba ve Emre Kılınç hamleleri de işe yaramadı. Beşiktaş yılın ilk derbisinde ensesindeki takipçilerinden Galatasaray'ı yenerek liderliğini; Sergen Yalçın da büyük maçları kaybetmeme geleneğini sürdürdü.

Bu mutluluk parayla alınamaz

Gözlerim doldu ağabey!

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz maçın ardında duygu dolu konuştu. "Ağabey şunu söylemek istiyorum. Gerçekten parayla bu mutluluk satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol atınca gözlerim dolmuştu. Bu maçta orta yapıp gol olunca gözlerim doldu. Beni yetiştirenlere, Sergen Hocama teşekkür ederim" diyen 19 yaşındaki futbolcu, "Tamamen aile gibiyiz şu anda. Ağabeylerim, kardeşlerim çok mutlu. Beşiktaş efsanesi Sergen Hoca bizim hocamız. Ona saygımız, sevgimiz sonsuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz onun için" ifadelerini kullandı.

Derbi imparatoru Sergen Yalçın

15 yıl sonra zafer

Geçen sezonun ikinci devresinde Abdullah Avcı'nın yerine Beşiktaş'ın başına gelen Sergen Yalçın, bugüne kadar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yenilgi yüzü görmedi. Önceki sezon Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonsa rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi bildi. Geçen sezonun ikinci devresinde Türk Telekom'da Galatasaray ile golsüz berabere kalan Yalçınlı siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yi ise Vodafone Park'ta 2-0 ile geçti. Bu sezon F.Bahçe'yi Kadıköy'de tam 15 yıl sonra 4-3 yenen Sergen'in takımı, üstelik bunu 10 kişiyle başardı. Beşiktaş dün de Galatasaray'ı 2-0'la devirmeyi başardı.

GÜNEŞ PANELLERİ SAYESİNDE

Kar zemini etkilemedi

∂ İstanbul'da süren kar yağışı Vodafone Park'ı etkilemedi. Statta yapılan çalışmalar sayesinde zeminde kar tutmadı. İstanbul'un çoğu semtinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, iki gündür çalıştırılan güneş panelleri sayesinde derbi sıkıntısız bir zeminde oynandı.

ROSIER GÜLDÜRDÜ

Türkçe bilmeden marş

∂ Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, "Çok mutluyum. Zirvede kalabilmek için kazanmamız gereken önemli bir maçtı" derken, "İçeride marşlar okundu. Türkçe bilmesem de birkaç tanesine eşlik etmeye çalıştım" sözleri gülüşmelere sebep oldu.

KARTAL EVİNDE YENİLMİYOR

Yeni statta müthiş seri

Beşiktaş, 2015-2016 sezonun bitimine 3 maç kala açılan Vodafone Park'ta tarihî rakiplerine karşı Süper Lig'de yenilmezlik unvanını korudu. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı yenilenen stadında hiç kaybetmedi.

N'KOUDOU: İYİ YOLDAYIZ

Birbirimiz için varız

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Birbirimiz için savaşıyoruz. Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı burada yendik. İyi yoldayız, zirvedeyiz. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.