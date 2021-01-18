Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'a kiralanmıştı. Ara transfer döneminde geri çağrılan genç topçu, MKE Ankaragücü maçının 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine girerek, ilk defa sarı-lacivertli formayı terletti.