Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıkış yakaladı ve o üzerinde kara bulutları dağıttı. Ancak çözüm bulamadığı konu ise hücum bölgesinde yaşanıyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı 18 maçta 41 gol atarken bu sezon ise söz konusu haftalar itibarıyla 20 gol kaydedebildi. Ve averaj da -1’de kaldı. Djaniny ve Afobe'nin performansı yetersiz kaldı.

Gözü yolda

Bu sezon forma giydiği 12 maçta sadece bir gol atan Djaniny son 5. haftayı boş geçti. Yeşil Burun Adalı oyuncu en son Rize maçına gol atmıştı. 16 maçta ise 4 gol atan Afobe ise 10 maç sonra Antalyaspor filelerini havalandırdı. Abdullah Avcı’nın beklentisi devre arasında hücum bölgesine yapılacak takviyeler.