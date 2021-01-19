Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bakan Kasapoğlu'na bordo-mavili forma ile plaket hediye etti.