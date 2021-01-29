Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin dünyayı sallayan transferi Mesut Özil’in çubukluyla ilk imtihanını ne zaman vereceği merak konusu. Özil’in eli kulağındaki Galatasaray derbisinde sahada olup olamayacağı sorgulanırken Mesut ve Ali Koç bu soruya temenni dolu cevaplar vermişti. Mesut, “Hazır olduğum en kısa zamanda oynamak istiyorum” derken, Koç, “Az da olsa o maçta oynamasını tabii hepimiz istiyoruz” demişti. Ancak Mesut’un Erol Bulut’la görüşerek “Kendimi şimdi bile hazır hissediyorum, derbide mutlaka sahada olmak istiyorum” dediği öğrenildi.

İlk 11 sürprizi

Mesut Özil ile geldiği günden bu yana yakından ilgilenen Erol Bulut’un dünya yıldızının çalışma temposundan memnun olduğu ve olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde oyuncuyu derbi öncesi bile maç kadrosuna alabileceği ifade edildi. Mesut’u riske etmeden yavaş yavaş takıma monte etmeyi planlayan Bulut, bütün dengeleri gözetiyor. Mesut’un Rize maçında olmasa bile Hatay ile oynanacak maçta kısa süreli de olsa forma giymesi, Galatasaray derbisinde ise ilk on birde oynaması planlanıyor. Tabii bütün bunlar Mesut’un fiziki durumuna göre şekillenecek.

Tokat gibi geldi!

Mesut Özil’in imza töreni Almanya’da büyük ses getirdi. Oyuncunun “Bir daha asla Almanya Millî Takımı forması giymeyeceğim. Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem” sözlerini manşete çıkaran Alman basını, Mesut’un ırkçı saldırı suçlamasıyla millî takımı bıraktığını hatırlattı.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Osayi siftah yaptı

∂ Rize'ye bilenen F.Bahçe'nin dünkü idmanında yeni transfer Osayi Samuel de yer aldı. Mesut Özil takımla çalışırken taktik idmanda bulunmadı. Gökhan Gönül bireysel, Ferdi ve Sinan salonda antrenman yaparken, Tisserand ve Sadık'ın tedavilerine devam edildi.

NİHAT ÖZDEMİR:

F.Bahçe dördüncü yıldızı alsın

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe taraftarlarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. "Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. İlk işim, TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bunu sormak olacak" diyen Özdemir, "Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Buna baktıracağım" sözlerini kullandı. Başkan ayrıca Süper Lig'de maçların mart ayında seyircili oynanabileceğini açıkladı.