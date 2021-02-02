Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsunspor Kulübü’nden başvuru hakkında yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 31 Ocak 2021 tarihinde oynanan B.S. Ümraniyespor - Samsunspor müsabakasındaki, sonucu aleyhimize direkt olarak etki eden kural hatasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına; maçta kural hatasının olduğunun tespitine, maçın başlangıcından itibaren tekrar oynatılmasına ve maçta gerçekleşen disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına yönelik başvurusunu teslim etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.