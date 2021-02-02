Samsunspor Kulübü’nden başvuru hakkında yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 31 Ocak 2021 tarihinde oynanan B.S. Ümraniyespor - Samsunspor müsabakasındaki, sonucu aleyhimize direkt olarak etki eden kural hatasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına; maçta kural hatasının olduğunun tespitine, maçın başlangıcından itibaren tekrar oynatılmasına ve maçta gerçekleşen disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına yönelik başvurusunu teslim etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
Samsunspor'dan TFF’ye 'maç tekrarı' başvurusu
02.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsunspor Kulübü, Ümraniyespor maçı ile ilgili başvurusunu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teslim etti. Samsunspor, kural hatası tespiti ve maçın tekrarını istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsunspor,TFF,maç tekrarı,
764638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/764638.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
22
15
3
4
21
48
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
21
14
2
5
23
44
03
GALATASARAY A.Ş.
21
13
3
5
25
42
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
21
11
4
6
16
37
05
TRABZONSPOR A.Ş.
21
10
6
5
3
36
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
21
9
8
4
9
35
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
22
10
5
7
7
35
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
21
8
7
6
4
31
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
21
7
8
6
-5
29
10
YENİ MALATYASPOR
21
7
7
7
1
28
11
GÖZTEPE A.Ş.
21
6
7
8
4
25
12
KASIMPAŞA A.Ş.
21
7
4
10
-8
25
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21
6
7
8
-9
25
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
21
5
9
7
-6
24
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
21
6
6
9
-10
24
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
21
6
4
11
-11
22
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21
5
5
11
-15
20
19
GENÇLERBİRLİĞİ
21
5
4
12
-21
19
20
MKE ANKARAGÜCÜ
21
5
3
13
-10
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
21
4
5
12
-18
17
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
19
12
4
3
21
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
19
10
7
2
9
37
04
ADANA DEMİRSPOR
19
10
4
5
14
34
05
TUZLASPOR A.Ş.
19
10
3
6
2
33
06
ALTAY
19
10
2
7
11
32
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
9
4
6
10
31
08
ALTINORDU
19
9
4
6
-1
31
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
19
8
3
8
3
27
11
ADANASPOR A.Ş.
19
7
3
9
4
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
19
5
6
8
-9
21
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
5
4
10
-5
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
19
4
7
8
-12
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
19
3
4
12
-18
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
19
0
7
12
-27
4
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
05.02.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Menemen Spor
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor - Altay
06.02.2021 16:00
Istanbulspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Ankaraspor
07.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
07.02.2021 16:00
Altinordu - Beypiliç Boluspor
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Akhisarspor
08.02.2021 19:00
Giresunspor - Bursaspor