Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi hem puan kaybı yaşamamak hem de iyi bir oyunla yüksek moralini korumak istiyordu. Sarı kırmızılılar da bunu 3-0’lık skorla başardı. Diğer tarafta son şampiyonun kötü gidişatı durdurmak için Okan Buruk-Aykut Kocaman değişikliği sonrası daha defansif bir anlayış benimseyen turuncu lacivertlilerin galibiyet hasreti beş maça çıktı.

Onyekuru imzası

Sadece bir oyuncu bir takımın çehresini bu kadar mı değiştirir? Onyekuru, Galatasaray’ın sezon başından beri kâbusu olan ileri hızlı çıkamama sıkıntısını bitirdi. Dün gece Aslan’ın her hızlı atağında topu taşıyan Onyekuru, ilk maçı olan Gaziantep karşısında süre aldığı 45 dakikada bulduğu iki golden sonra Başakşehir’in de kilidini açan gole imzasını attı, bir de penaltı yaptırdı.

Forma aslanın ağzında

Mustafa, Onyekuru, Yedlin, Gedson, Halil transferleri ve sakatların birer birer iyileşmesiyle beraber Galatasaray’da kadro bir hayli genişledi. Her mevkide alternatifleri artan Fatih Terim de bundan sonra formanın kolay kolay kimseye verilmeyeceğini dün gece yaptığı tercihlerle gösterdi. Gaziantep maçında dökülen Belhanda, Emre Akbaba ikilisini kesen tecrübeli teknik adam Başakşehir karşısında da bekleneni veremeyen Arda ile Etebo’yu çok beklemeden çıkardı.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Muslera parıldıyor

Sakatlığı sonrası muhteşem bir dönüş yapan kaleci Muslera dün de formunun zirvesindeydi. Giuliano'nun sağ köşeye vurduğu penaltıyı kendi soluna uzanarak önleyen Uruguaylı file bekçisi takımının muhtemel geri düşüşüne engel olurken üç puanda pay sahibi oldu.

Kafayla 5 gol, fena değil

Asist ve golüyle dün maçın kilidini açan Ryan Donk, "5 senedir buradayım, 7 gol attım. Kaç golü kafayla attığımı bilmiyorum. 5 mi? Fena değil!" derken, "Öyle güzel bir asist yaptım ki, Henry Onyekuru onu kaçıramazdı. Sonrasında oyunu forse ettik ve kazandık. Ozan bizim kardeşimiz. Umarım Liverpool'da da başarılı olur, büyük bir kabiliyet" sözlerini kullandı.

Kâğıdı kalemi hazırlayın

Rakibe top vermedik

Maçı değerlendiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Rakibe pek topu vermedik. Bu bizim oyun stilimiz, anlayışımız. Muslera ikinci yarı yere yatmamış. Sonra Halil de atabilirdi, Henry'nin çok pozisyonu var. Mesele 3 puanı almaktı. Onu aldığımız için mutluyum. Yenilerle birlikte her geçen gün daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum" sözlerini kullandı.

İrfan Can'a sorun

İrfan Can'ın F.Bahçe'ye gitmesiyle ilgili soruya, "Onu bana değil, bize gelmeyene soracaksınız" şeklinde karşılık veren Terim, "Kâğıdı kalemi çıkarın. Televizyonlarınızı açın. Yakında önümüzdeki transfer listesini açıklayacağım. Bu listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir" derken, "F.Bahçe'yi elbette yenmeye gideceğiz. Biz G.Saray'ız" şeklinde konuştu.

KOCAMAN: VAR'IN KRİTERİ NE?

Onyekuru'ya tüy düştü!

Başakşehir'in başında ilk maçından üzgün ayrılan Aykut Kocaman, "Stadyumda ses olmadığı için, taraftar olmadığı coşku olmuyor. Büyük bir tatsızlık. Onyekuru'nun ayağına tüy düştü, attı kendini. Donk, Demba Ba'yı itiyor ama penaltı değil. VAR için kriter nedir, anlamak zor" dedi.

MARCAO: SAVUNMAMIZ İYİ

Derbi başka olacak

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, "Savunmada iyiyiz. Hep birlikte savunma yapıyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe derbisi ise bambaşka bir maç olacak. Çok iyi dinlenmeli ve hazırlanmalıyız. En iyi şekilde konsantre olup kazanmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

TABURCU EDİLDİ

Gedson negatife döndü

Covid-19 teşhisi konulan Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes’ten iyi haber geldi. Gedson'un yapılan son iki testinin de negatif çıkması ve akciğer tomografisinin de normal çıkması sonucunda hastaneden taburcu edildiği açıklandı.