Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tedavisine başlandı

Hatay deplasmanından iyi oyunla değil belki ama istediğini alarak dönen bir Fenerbahçe vardı. Maçı kazandı ama G.Saray derbisi öncesinde orta sahadaki merkezi kuvveti Gustavo’yu kaybetti. Dizinden sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayan Brezilyalı oyuncunun çekilen MR’ı sonrasında durumu netlik kazandı. Brezilyalı oyuncunun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Tedavisine hemen başlandığı açıklanan Gustavo’nun cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Galatasaray mücadelesine yetişmesi zor görünüyor.

Endişe verici

Burada asıl endişe veren ise Gustavo’suz takımın sahada ne yaptığı ve yapacağı! Hatay maçının ikinci devresinde hücum anlamında çok zayıf düşen ve pas trafiğini yönlendiremeyen sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da alternatif isimlerde. Pelkas ve İrfan Can sakat. Elde kalıyor Sosa, Ozan ve Mert Hakan. Ancak Mert Hakan ve Ozan’ın formsuz, Sosa’nın ise maç ritmi eksikliği bulunuyor. Teknik ekibin dileği Gustavo’nun derbiye yetiştirilmesi yönünde. B planında ise Sosa öncelikli.

TAKIMA KATILDILAR

İki isimden iyi haber

Fenerbahçe, ligde cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Tedavileri tamamlanan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş takımla çalışmalara katıldı. İdmanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandı.

1 NUMARA GARANTİ

Altay, büyük güvence

Sarı lacivertlilerin Hatay’ı devirdiği maçta yıldızlaşan ve kurtarışlarıyla galibiyeti getiren Altay Bayındır, camiaya ve takım arkadaşlarına çok büyük güvence verdi. Genç eldivenin performansı ayakta alkışlanırken, teknik ekip çok pozisyon vermeleri üzerinde çalışmalar yapacak.