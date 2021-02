Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferden alınlarının akıyla çıktıklarını söyleyen Albayrak “Hoca’mızın nokta atışı olarak nitelendirdiği transferler için çok uğraştık. Gedson Fernandes transferi bir rüyaydı Türkiye için. Gedson'u getiren Fatih Terim'di. Eski öğrencisi Rui Costa ile konuşup transferi bitirdi. Yoksa Gedson gelemezdi. Onun transferinde yaşadığım stresi, virüse yakalandığımda yaşamadım. İnşallah ondan da ileride Mustafa’dan da büyük bir gelir elde ederiz” ifadelerini kullandı.

Falcao’ya teklif yok

İrfan Can ile ilgili konuşan Albayrak, F.Bahçe’ye taş atarken “İrfan Can, G.Saray’a gelmeyi çok istedi. G.Saraylı olduğunu söyledi. Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan’ın hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın... İrfan Can olmayınca ‘tak’ diye Gedson’u getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncuyla alakalı fazla da konuşmaya gerek yok. Falcao önemli bir marka. Şanssız bir sakatlık yaşadı, teklif gelmedi” dedi. Albayrak, tek gözünde problem olan Omar’ın da ilik nakli için ABD’ye tedaviye gönderileceğini açıkladı.

TAHKİM 'ÜÇ MAÇ' DEDİ

Oğulcan'ın cezası indi

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti. Sarı kırmızılı futbolcunun cezası üç maç şeklinde düzeltildi. Bu arada oyuncunun Rizespor Kulübü'ne 1 milyon 200 bin avro ve 500 bin TL ödeme yapması kararlaştırıldı.