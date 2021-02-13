Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Avramovski'nin arka direğe doğru yaptığı ortada Luckassen'in kafa vuruşu direkten döndü. Boşta kalan topu Uğur ağlara gönderdi ancak ağlara giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

16. dakikada Kvrzic'in pasıyla topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.

19. dakikada Kolovetsios'un indirdiği topa Uğur bekletmeden vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Campanharo'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Lennon'un vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlhan Parlak'ın sert şutunda kaleci Korcan topu köşeden kornere çeldi.

44. dakikada Saba'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Voca'nın şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Avramovski'nin pasıyla topla buluşan Luckassen'in şutunda savunma araya girdi.

64. dakikada kazanılan serbest atışta topun gerisine geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Korcan topu güçlükle çelmeyi başardı.

74. dakikada Avramovski topu müsait durumdaki Campanharo'ya çıkardı. Campanharo'nun bekletmeden şutunda savunmadan seken top kaleci Korcan'da kaldı.

90+8'de Kvrzic'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Maglica'nın şutunda kaleci Korcan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.