Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü, yarın akşam oynanacak olan Tuzlaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinin sonucu ile alakalı açıklama yaptı.

Geçen hafta 8’i futbolcu olmak üzere 11 isimde pozitif vakayla karşılaşan yeşil-beyazlı kulüp, güncel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 1 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 3 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”