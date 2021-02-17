Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Karadeniz ekibinde Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.