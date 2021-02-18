Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği'ni sahalarında da yenerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Puan tablosunda 18 puan son sırada yer alan Denizlispor, 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı toplam 24 karşılaşmada ancak 4 galibiyet alabildi.

Denizlispor, son teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 4 maçtan ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Evinde oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet alabildi

Bu sezon evinde oynadığı 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Ege ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Evindeki maçlarda rakip kaleyi 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Denizlispor, ligde 14 mağlubiyetle Ankaragücü ile birlikte en fazla yenilen takım oldu.