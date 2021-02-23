Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maç sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi. Akın, göreve Christoph Daum'un getirilmesi gerektiğini söyledi.

"YARIN ÇOK GEÇ, BUGÜN DAUM"

Erol Bulut'un yerine Daum'un gelmesi gerektiğini kaydeden Akın, "Galatasaray maçından sonra belki yarın geç olabilir dedim! Biz inanıyoruz hocamıza dendi, ben yine diyorum yarın çok geç, bugün Daum." dedi.

"İÇERİDE ÇOK CİDDİ SORUNLAR VAR"

Erol Bulut'un değişikliklerini eleştiren eski futbolcu, "Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Omuz silken adam bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor. Bence içeride çok ciddi sorunlar var" diye konuştu.

"TARAFTAR OLMAK ZOR"

Serhat Akın ayrıca, "Futbolu bıraktıktan sonra taraftar olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum." mesajını yolladı.