FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Dinamo Zagreb - Krasnodar mücadelesini yönetecek. Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi de Arda Kardeşler olacak.
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
23.02.2021 - 14:30 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Dinamo Zagreb - Krasnodar mücadelesini yönetecek. Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Etiketler : UEFA,Halil Umut Meler,hakem,
769857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/769857.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
25
17
3
5
31
54
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
25
16
3
6
20
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
25
12
6
7
16
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
25
12
6
7
12
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25
10
9
6
8
39
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
25
10
7
8
5
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
25
7
12
6
-5
33
10
GÖZTEPE A.Ş.
25
8
8
9
4
32
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
24
7
10
7
-1
31
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
24
8
6
10
2
30
13
YENİ MALATYASPOR
25
7
9
9
-2
30
14
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
25
6
9
10
-12
27
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
25
6
7
12
-15
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
25
6
6
13
-16
24
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
25
5
6
14
-20
21
20
MKE ANKARAGÜCÜ
24
5
5
14
-13
20
21
GENÇLERBİRLİĞİ
24
5
5
14
-25
20
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
26.02.2021 16:00
Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
26.02.2021 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
27.02.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Ankaragücü
27.02.2021 13:30
Karagümrük - Alanyaspor
27.02.2021 16:00
Rizespor - Sivasspor
27.02.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
27.02.2021 19:00
Galatasaray - Erzurumspor
28.02.2021 16:00
Göztepe - Kasimpaşa
28.02.2021 19:00
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
22
15
5
2
20
50
02
YILPORT SAMSUNSPOR
22
13
7
2
15
46
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
22
12
4
6
18
40
04
ADANA DEMİRSPOR
22
11
5
6
15
38
05
ALTAY
22
12
2
8
13
38
06
ALTINORDU
22
11
5
6
3
38
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
22
11
4
7
14
37
08
TUZLASPOR A.Ş.
22
11
4
7
3
37
09
BURSASPOR
22
9
4
9
0
31
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
22
9
3
10
1
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
22
8
6
8
-4
30
12
ADANASPOR A.Ş.
22
7
5
10
3
26
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
22
6
5
11
-9
23
14
MENEMEN SPOR
22
5
8
9
-10
23
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
22
6
4
12
-6
22
16
AKHİSARSPOR
22
5
4
13
-18
19
17
ANKARASPOR
22
3
4
15
-24
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
22
1
7
14
-34
7
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
23.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Adana Demirspor
23.02.2021 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Ankara Keçiörengücü
23.02.2021 19:00
Altay - Altinordu
24.02.2021 13:30
Adanaspor - Giresunspor
24.02.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Eskişehirspor
24.02.2021 19:00
Akhisarspor - Istanbulspor
25.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Aydeniz Et Balikesirspor
25.02.2021 16:00
Ankaraspor - Tuzlaspor A.ş.
25.02.2021 19:00
Bursaspor - Menemen Spor