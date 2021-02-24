Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı. Lille, Paris Saint-Germain ve Roma kulüplerinde forma giyen Digne, 2018 yılında 20,2 milyon avro bedelle Barcelona'dan Everton'a transfer olmuştu. Fransız futbolcu, İngiliz ekibinde toplamda 97 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
24.02.2021 - 20:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 20:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Fransız sol beki Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.
Etiketler : Lucas Digne,everton,
770186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/770186.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
25
17
3
5
31
54
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
25
16
3
6
20
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
25
12
6
7
16
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
25
12
6
7
12
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25
10
9
6
8
39
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
25
10
7
8
5
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
25
7
12
6
-5
33
10
GÖZTEPE A.Ş.
25
8
8
9
4
32
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
24
7
10
7
-1
31
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
24
8
6
10
2
30
13
YENİ MALATYASPOR
25
7
9
9
-2
30
14
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
25
6
9
10
-12
27
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
25
6
7
12
-15
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
25
6
6
13
-16
24
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
25
5
6
14
-20
21
20
MKE ANKARAGÜCÜ
24
5
5
14
-13
20
21
GENÇLERBİRLİĞİ
24
5
5
14
-25
20
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
26.02.2021 16:00
Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
26.02.2021 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
27.02.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Ankaragücü
27.02.2021 13:30
Karagümrük - Alanyaspor
27.02.2021 16:00
Rizespor - Sivasspor
27.02.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
27.02.2021 19:00
Galatasaray - Erzurumspor
28.02.2021 16:00
Göztepe - Kasimpaşa
28.02.2021 19:00
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
23
16
5
2
24
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
23
14
7
2
20
49
03
ALTINORDU
23
12
5
6
5
41
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
22
12
4
6
18
40
05
ADANA DEMİRSPOR
23
11
6
6
15
39
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
23
11
5
7
14
38
07
ALTAY
23
12
2
9
11
38
08
TUZLASPOR A.Ş.
22
11
4
7
3
37
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
23
9
4
10
1
31
10
BURSASPOR
22
9
4
9
0
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
23
8
7
8
-4
31
12
ADANASPOR A.Ş.
23
7
5
11
-1
26
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
22
6
5
11
-9
23
14
MENEMEN SPOR
22
5
8
9
-10
23
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
22
6
4
12
-6
22
16
AKHİSARSPOR
22
5
4
13
-18
19
17
ANKARASPOR
22
3
4
15
-24
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
23
1
7
15
-39
7
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
23.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 0 Adana Demirspor
23.02.2021 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Ankara Keçiörengücü
23.02.2021 19:00
Altay 1 - 3 Altinordu
24.02.2021 13:30
Adanaspor 0 - 4 Giresunspor
24.02.2021 16:00
Yilport Samsunspor 6 - 1 Eskişehirspor
24.02.2021 19:00
Akhisarspor - Istanbulspor
25.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Aydeniz Et Balikesirspor
25.02.2021 16:00
Ankaraspor - Tuzlaspor A.ş.
25.02.2021 19:00
Bursaspor - Menemen Spor