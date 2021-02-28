Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşması Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı’nda oynanacak. 19.00’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Son haftalarda yaptığı çıkışla şampiyonluk yarışının ortaklarından biri hâline gelen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi de yenerek hem galibiyet serisini sekize çıkarmak hem de rakibiyle aradaki puan farkını eritmek istiyor.

Deplasman canavarı

Trabzonspor'da testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen A. Parmak, takımda yer alabilecek. Fenerbahçe’de ise Gustavo, İrfan Can ve Sadık sakat. Son üç maçında iki mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler Trabzon’dan zaferle dönerek yarışta yeniden iddialı hâle gelmek istiyor. Fenerbahçe, 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle deplasmanda en başarılı takım olarak göze çarpıyor.

2021 yılında yenilgisi yok

Trabzonspor, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık 2020'de sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilmedi.

Dört maçtır kazanamıyor

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son dört müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Galibiyete kilitlendiler

Trabzonspor, dün yaptığı karşılaşmayla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Testleri negatif çıkan oyuncuların da katıldığı çalışmada Avcı oyuncularından bol şut çekmelerini istedi.

Sabır ve disiplin

Tam konsantrasyon

∂ Kariyerinde en uzun galibiyet serisini (7) Başakşehir’den sonra Trabzonspor’da da yakalayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi de yenerek kendi rekorunu kırmak istiyor. Oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda Fenerbahçe maçının analizini yapan Avcı galibiyet için ‘sabır ve disiplin’ uyarısında bulundu. Erken bulacakları bir golün maçın bütün senaryosunu değiştireceğini de vurgulayan Avcı “Sizden 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istiyorum” dedi.

Caner kesik yedi

Taraftarın eleştirisine rağmen yönetimin sahip çıktığı Erol Bulut, Caner Erkin’i tribüne yolladı. Göztepe maçında oyundan alınca tepki gösteren Caner, Trabzon kadrosuna alınmadı. Tedavileri süren Gustavo ve İrfan Can da İstanbul’da kaldı.

Diriliş maçımız

Mücadele şart

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe’de hedef tahtası hâline gelen Teknik Direktör Erol Bulut zafere inanıyor. Trabzonspor galibiyetinin kendileri için ‘diriliş maçı’ olacağını söyleyen Bulut “Bir galibiyet camia üzerindeki bütün karabulutları dağıtacak. Size güveniyorum” diyerek moral aşıladı. Savunma ve hücumda çoğalmaları gerektiğini anlatan Bulut “Herkes birbiriyle yardımlaşmalı. Mücadele etmeden galibiyet beklemek hayal olur” dedi.