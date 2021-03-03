Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından da üç puanla dönmek istiyor. Lig sonuncusu rakiplerinin can havliyle oynayacağını söyleyen Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Maçların zorluğunu, ligdeki sıralamalar belli etmiyor. Hatta bazen kâğıt üstünde daha kolay gözüken karşılaşmalar çok daha zorlayıcı olabiliyor. Gevşeklik istemiyorum” diye konuştu.

Kadroyu bozmayacak

Ankaragücü maçı öncesi Feghouli ve Falcao’nun tamamen iyileşmesi ve Oğulcan’ın cezasının bitmesi yüzleri güldürüyor. Hemen her mevkide alternatifleri artan Fatih Hoca yine de son haftaların kazanan kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Terim, idmanlardaki hırsıyla göze batan Taylan’ın kasığında ağrı oluşmasından dolayı ön liberoda Etebo’yu görevlendirmesi bekleniyor.

CİMBOM’DA İKİ EKSİK

Galatasaray, zorlu Ankaragücü deplasmanının hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla tamamladıktan sonra özel bir uçuşla Ankara’ya gitti. Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Sarrachi kafilede yer almadı. Sarı kırmızılılar kamp yapacakları otele geçip maç saatini beklemeye geçti.

SEÇİME DOĞRU

Elmas’tan Akat sürprizi

Galatasaray’da başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla birlikte seçime katılacağı ekibini açıkladı. Listede Asaf Savaş Akat (ünlü ekonomist), Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü ve Işıtan Gün (Fortuna Sittard Başkanı) gibi isimler bulunuyor.