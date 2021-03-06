Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor adına hafta sonu alınan Fenerbahçe mağlubiyeti hem puan cetvelinde geriye düşürmüş hem de psikolojik olarak yıkıma sebep olmuştu. Ancak öyle bir iki gün yaşandı ki önce lider Galatasaray yenildi, ardından Fenerbahçe puan kaybetti ve bordo mavililerin Kasımpaşa galibiyeti çok ama çok değerli oldu. Bir anda zirveyle puan farkı iki maça kadar indi ve yitip giden umutlar üç gün sonra tekrar geldi.

Bir final daha

Ve önüne bakan Karadeniz ekibi şimdi Alanyaspor ile karşılaşacak. Bir anlamda final niteliğinde bir maça daha çıkacak. Ki, Trabzonspor iddiasını devam ettirebilmesi için mutlak kazanmak zorunda. Olası bir kaybı ne teknik ekip ne de camia düşünmek istemiyor. Takım üzerinde baskı oluşturmaması adına maç maç ilerlemeyi daha uygun gören Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı için detaylı analizler yapıyor.