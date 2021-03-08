Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’la yollarını ayıran Ali Akman, devre arası transfer döneminde anlaşmaya vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı. Alman kulübü tarafından da kamuoyuna tanıtılan 19 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı takımda kadro dışı kalmış ve sonrasında sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmişti.



Eintracht Frankfurt’la 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, “Bugün büyük gün! Kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.