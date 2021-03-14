Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, Göztepe'yi ağırladığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

28. dakikada Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

37. dakikada Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Paintsil'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kitsiou, meşin yuvarlağı bekletmeden kale sahasının önündeki Borven'e attı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

63. dakikada Ankaragücü üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun sağ kanatta hemen ceza sahasının girişine çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Endri Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

90+2. dakikada Paintsil'in pasıyla ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Atila Turan'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

90+3. dakikada Bajdi'nin pasında kale sahasının içinde topla buluşan Paintsil'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.