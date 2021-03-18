Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı durumu hakkında açıklama yaptı. Sürecin çok iyi geçtiğini belirten Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler" diye konuştu.
Mesut Özil: "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor"
18.03.2021 - 20:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı ile alakalı rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.
Etiketler : Mesut Özil,
775629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/775629.aspx
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