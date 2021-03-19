UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile Slavia Prag kozlarını paylaştı. Çekya ekibinin 2-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maç damgasını vuran hareket Rangerslı Roofe'tan geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Mücadelenin 61. dakikada Roofe'un kramponu, tabanıyla birlikte rakip kaleci Kolar'ın yüzüne geldi. Bu hareketin ardından Slavia Prag'ın kalecisi sedyeyle oyundan çıktı ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Roofe ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İskoç ekibi, 73. dakikada Balogun'un kırmızı kartıyla birlikte karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.