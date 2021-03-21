Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.
13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.
29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Bütüçi’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Rahmanovic’in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.
70. dakikada Alanyaspor’un kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih geçti. Doğrudan kaleye sert vuran Salih’in şutu direkten döndü.
73. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında top, ceza alanı kale önünde Sekidika’nın önünde kaldı. Sekidika vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.
88. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marafona’yı geçmeyi başaramadı.