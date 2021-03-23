Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amsterdam'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hollanda kafilesi, pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindi. Teknik Direktör Frank de Boer yönetimindeki Hollanda'da Galatasaray'dan Ryan Babel de bulunuyor. Spor Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geniş güvenlik önlemi aldıkları gözlenirken, takım kafilesi polis eskortu eşliğinde konaklayacakları otele hareket etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Hollanda maçını, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.