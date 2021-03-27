Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi konusunda taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan siyah beyazlıların patronu, tecrübeli çalıştırıcıyla uzun yıllar birlikte çalışma niyetinde olduklarını belirterek, "Hocamızla kontrat konusunda aramızda hiçbir problem yok. Umarım Sergen Yalçın'la en az 10 yıl daha birlikte oluruz. Kendisi hem zeki hem de çok düzgün bir insan. Hocamızı göreve getiren yönetim olduğumuz için keyifli ve gururluyum" dedi.

9-10 sene lazım

Kulübün finansal durumu hakkında da bilgi veren Ahmet Nur Çebi, "Bankalar Birliği ile yapılan yeni sözleşme bütün problemlerimizi çözmedi. Bize sadece biraz nefes alma şansı verdi. Henüz toparlanamadık. Kulübün ekonomik anlamda toparlanması için 9-10 seneye ihtiyaç var. Transfer konusunda bizden çok şey beklemesinler. Hesaplı olmaya devam edeceğiz. Yüksek ücret ödenen oyuncuların dörtte bir fiyatına dört kaz fazla katkı verecek futbolcular kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz"sözlerini kullandı.

Ghezzal'dan iyi haber

“Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, ülkesi Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemelerinde Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Maçta bir gol kaydederken bir de asist yapan yıldız oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Benasser geliyor!

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosuna kurmak için çalışmalarına başlamış durumda. Siyah beyazlılar Monaco'da forma giyen Youssef Ait Bennasser'e kancayı taktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Faslı ön libero ile el sıkışıldı. Bennasser'in, Monaco'dan takım arkadaşı olan N'Koudou'dan Beşiktaş hakkında bilgiler aldığı öğrenildi.