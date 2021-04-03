Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper yarış kaldığı yerden devam ediyor. 32. hafta bugün dört maçla başlayacak. Şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, Hatay deplasmanında, umutlarını sürdürmek isteyen Trabzonspor da Sivas’ta zor imtihanlar verecek. Ve bu haftanın ilginç yanlarından birisi de MHK’nın büyük kulüplere istemediği hakemleri vermesi. Ayrıca millî aradaki seminerde hakemlere kartlar konusunda yapılan sert uyarıların neticesi merak konusu.

Nisan ayında yedi maç

Nisan ayında ikisi hafta içi mesaisi olmak üzere yedi maçlık bir maraton söz konusu. En yakın takipçisinin üç puan önünde olan ve BAY haftasını da geride bırakan lider Beşiktaş adına kritik bir süreç. Eğer siyah beyazlılar yedi maça çıkacağı nisan ayını kayıpsız geçerse dört maçının kalacağı mayıs ayına çok rahat ve belki de ‘şampiyon’ olarak girebilir. Düşme hattında ise makas çok dar olduğu için birçok takım ateşli bölgede yer alıyor.

Beş eksikli idman

Lider Beşiktaş yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmaya sakat olan Aboubakar, Mensah, Hasic ve Covid-19 tedavileri süren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleşti.